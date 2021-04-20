Пять автомобилей столкнулись в центре Новосибирска

Пять машин столкнулись в центре Новосибирска, одна из машин перевернулась, сообщает УГИБДД по городу.

«На Красный проспект-Ядринцевской произошло столкновение пяти автомобилей. Без пострадавших. ДТП с материальным ущербом», — говорится в сообщении.

В аварию попали Toyota Cresta, Toyota Harrier и Highlander. Mazda Familia перевернулась.