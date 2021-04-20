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Пять автомобилей столкнулись в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/act54

Пять машин столкнулись в центре Новосибирска, одна из машин перевернулась, сообщает УГИБДД по городу.

«На Красный проспект-Ядринцевской произошло столкновение пяти автомобилей. Без пострадавших. ДТП с материальным ущербом», — говорится в сообщении.

В аварию попали Toyota Cresta, Toyota Harrier и Highlander. Mazda Familia перевернулась.

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Новосибирск #ЧП
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Grossmeister38rus

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