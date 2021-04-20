Капризная погода установится на неделе в Бурятии

Жители Бурятии на недели ощутят капризы весенней погоды — неустойчивой, с резкими колебаниями температуры и мокрыми снегом, сообщил Забайкальский гидрометцентр.

Так, во вторник, среду и в четверг в республике ожидается небольшой мокрый снег и снег. Порывы ветра будут усиливаться до 14 метров в секунду. Во вторник днем столбик термометра в большинстве районов будет держаться в пределах 10-15 градусов тепла.

В среду и четверг температура ночью опустится до 5 градусов мороза, а местами до 18 градусов ниже нуля. Дневные температуры понизятся — столбик термометра в большинстве районов не превысит 9 градусов тепла, а по северным районам до 4 градусов мороза.