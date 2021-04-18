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WhatsApp «отключит» часть пользователей

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи WhatsApp, до 15 мая не принявшие новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме.

«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая», — приводит РИА Новости сообщение администрации мессенджера.

Если пользователь откажется принимать новые правила, его аккаунт не удалят. Но функциональность мессенджера будет серьезно ограничена. В частности, читать и отправлять сообщения будет нельзя, из опций останутся только звонки и уведомления.

Абонентам предлагают либо принять новые условия, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.

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Технологии #Соцсети
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