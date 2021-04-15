Ехавшая на вызов к ребенку скорая в Новосибирске застряла в грязи

Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку информации, появившейся в Сети, о застрявшей в грязи машине скорой помощи, ехавшей на вызов к ребенку.

В четверг в Сети появилась информация, что на подъезде к селу Лебедевка Искитимского района скорая помощь увязла в грязи. Из-за этого медики не смогли быстро приехать к девятимесячной девочке.

По счастливой случайности, пока жители села вызволяли застрявшую машину медиков, ребенку на помощь пришел находившийся неподалеку знакомый врач семьи, что и спасло ребенка.

Следственный комитет по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Специалисты проверят все факты и дадут правовую оценку действиям или бездействию ответственных за содержание дороги людей.