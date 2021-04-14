Катавшаяся на плюшке в Шерегеше женщина разбилась насмерть

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Женщина скатилась на плюшке с горы Зеленая и получила смертельные травмы, сообщила пресс-служба администрации Таштагольского района в среду.
Несчастный случай произошел утром во вторник. 52-летняя женщина каталась на плюшке в не предназначенном для этого месте и врезалась в здание. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в реанимации.
В этом сезоне в Шерегеше произошло два смертельных случая: в конце ноября горнолыжник неудачно использовал камень в качестве трамплина, в феврале сноубордист ударился головой о камень.
ZloykoteОбычная закономерность при "стабильности", которой 21 год уже.
MuzykantПосмотрел бы я на отказавшихся у нас в провинции получать хотя бы 30т.р.в конверте.Опрос явно в зажравшемся...
UynachalnicaЭто про каких россиян они? Москва не Россия! Хотя тут о хотелках, а не о рельных делах!
UynachalnicaЦитатаЗеленский потребовал от Байдена - сибнет жжот не по деццки!