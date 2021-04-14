Катавшаяся на плюшке в Шерегеше женщина разбилась насмерть

Женщина скатилась на плюшке с горы Зеленая и получила смертельные травмы, сообщила пресс-служба администрации Таштагольского района в среду.

Несчастный случай произошел утром во вторник. 52-летняя женщина каталась на плюшке в не предназначенном для этого месте и врезалась в здание. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в реанимации.

В этом сезоне в Шерегеше произошло два смертельных случая: в конце ноября горнолыжник неудачно использовал камень в качестве трамплина, в феврале сноубордист ударился головой о камень.