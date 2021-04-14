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Катавшаяся на плюшке в Шерегеше женщина разбилась насмерть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Женщина скатилась на плюшке с горы Зеленая и получила смертельные травмы, сообщила пресс-служба администрации Таштагольского района в среду.

Несчастный случай произошел утром во вторник. 52-летняя женщина каталась на плюшке в не предназначенном для этого месте и врезалась в здание. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в реанимации.

В этом сезоне в Шерегеше произошло два смертельных случая: в конце ноября горнолыжник неудачно использовал камень в качестве трамплина, в феврале сноубордист ударился головой о камень.

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Zloykote

Обычная закономерность при "стабильности", которой 21 год уже.

Muzykant

Посмотрел бы я на отказавшихся у нас в провинции получать хотя бы 30т.р.в конверте.Опрос явно в зажравшемся...

Uynachalnica

Это про каких россиян они? Москва не Россия! Хотя тут о хотелках, а не о рельных делах!

Uynachalnica

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