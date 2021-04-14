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Жители Читы создали ОПГ по легализации мигрантов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мужчина в Чите создал ОПГ, помогавшую мигрантам из ближнего Зарубежья незаконно оставаться в России. В состав группы входили медики и сотрудница вуза, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Лидер группы искал потенциальных клиентов — мигрантов, нуждающихся в патенте на трудовую деятельность. Его подельник покупал у сотрудников медучреждений отметки о хорошем состоянии здоровья иностранцев.

Специалист центра тестирования мигрантов одного из вузов Читы выдавала поддельные документы о сдаче иностранцами экзаменов по русскому языку, истории России и основ российского законодательства.

Всего в группе состояло семь человек, и они легализовали более 100 мигрантов. Центральный районный суд Читы признал участников виновными в преступлении по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Их приговорили к условным срокам — от полутора до четырех лет.

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