Глава Бурятии «обеднел» на 500 тысяч за год

Глава Бурятии Алексей Цыденов в 2020 году заработал на полмиллиона меньше, чем в 2019 году. Сведения о доходах опубликовали на сайте республиканского правительства.

Глава Бурятии задекларировал доход за 2020 года в размере 5,1 миллиона рублей. В 2019 году его доходы составили — 5,6 миллиона рублей.

Цыденов также задекларировал земельный участок площадью 748 квадратных метров, квартира — 121 квадратный метр и жилой дом в 338 квадратов.

Земельный участок, квартира и дом задекларированы в совместной собственности с супругой. Ее доход за 2020 год, согласно документам, составил 6,4 тысячи рублей.