Глава Бурятии «обеднел» на 500 тысяч за год

Фото: © пресс-служба правительства Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов в 2020 году заработал на полмиллиона меньше, чем в 2019 году. Сведения о доходах опубликовали на сайте республиканского правительства.
Глава Бурятии задекларировал доход за 2020 года в размере 5,1 миллиона рублей. В 2019 году его доходы составили — 5,6 миллиона рублей.
Цыденов также задекларировал земельный участок площадью 748 квадратных метров, квартира — 121 квадратный метр и жилой дом в 338 квадратов.
Земельный участок, квартира и дом задекларированы в совместной собственности с супругой. Ее доход за 2020 год, согласно документам, составил 6,4 тысячи рублей.
ponhik78Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))
gorec79Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...
slavayninтак вот кто чёрное море выкопал.
correctorПадают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...