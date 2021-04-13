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Глава Бурятии «обеднел» на 500 тысяч за год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов в 2020 году заработал на полмиллиона меньше, чем в 2019 году. Сведения о доходах опубликовали на сайте республиканского правительства.

Глава Бурятии задекларировал доход за 2020 года в размере 5,1 миллиона рублей. В 2019 году его доходы составили — 5,6 миллиона рублей.

Цыденов также задекларировал земельный участок площадью 748 квадратных метров, квартира — 121 квадратный метр и жилой дом в 338 квадратов.

Земельный участок, квартира и дом задекларированы в совместной собственности с супругой. Ее доход за 2020 год, согласно документам, составил 6,4 тысячи рублей.

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Бурятия #Местная власть #Деньги
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ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

gorec79

Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...

slavaynin

так вот кто чёрное море выкопал.

corrector

Падают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...
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