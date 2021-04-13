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Школьник в Иркутске погиб от удара током на железнодорожной станции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Подросток в Иркутске погиб на железнодорожной станции от удара током. Возбуждено уголовное дело, сообщило Восточно-Сибирское СУ на транспорте.

В субботу около 14.20 по местному времени (9.20 мск) 14-летний парень пришел на станцию Иркутск-Сортировочный. Он взобрался на стоявшую на одном из путей железнодорожную цистерну, а она находилась в непосредственной близости от контактной сети.

Приблизившись к высоковольтным проводам подросток получил электротравму не совместимую с жизнью и умер на месте. Восточно-Сибирское СУ на транспорте возбудило уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 

По предварительным данным следствия, подросток сам проигнорировал правила безопасности. Тем не менее, следователям еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего и узнать подробности инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.

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Топ комментариев

ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

corrector

Падают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...

gorec79

Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...

slavaynin

так вот кто чёрное море выкопал.
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