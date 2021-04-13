Школьник в Иркутске погиб от удара током на железнодорожной станции

Подросток в Иркутске погиб на железнодорожной станции от удара током. Возбуждено уголовное дело, сообщило Восточно-Сибирское СУ на транспорте.

В субботу около 14.20 по местному времени (9.20 мск) 14-летний парень пришел на станцию Иркутск-Сортировочный. Он взобрался на стоявшую на одном из путей железнодорожную цистерну, а она находилась в непосредственной близости от контактной сети.

Приблизившись к высоковольтным проводам подросток получил электротравму не совместимую с жизнью и умер на месте. Восточно-Сибирское СУ на транспорте возбудило уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным следствия, подросток сам проигнорировал правила безопасности. Тем не менее, следователям еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего и узнать подробности инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.