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Новые прямые рейсы из Новосибирска появятся летом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Авиакомпания S7 Airlines откроет летом новые прямые рейсы из Новосибирска по трем направлениям, сообщила Sibnet.tu представитель пресс-службы компании. Также планируется открытие прямых рейсов других авиакомпаний.

«Из новинок летнего расписания S7 Airlines – прямые рейсы из Новосибирска в Геленджик, Калининград и Ростов-на-Дону», — перечислила представитель пресс-службы.

Ранее представитель компании сообщил, что жители Новосибирска уже выбрали или выбирают перелеты на летние месяцы. Наибольший спрос зафиксирован на перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь. За ними следуют Краснодар, Иркутск, Владивосток, Екатеринбург.

На международных направлениях S7 продолжит выполнение регулярных рейсов в Дубай, Анталью. А с 19 апреля — в Ларнаку.

С 28 апреля авиакомпания AZUR air откроет регулярные рейсы в Сочи, а компания Royal Flight совместно с турооператором Coral Travel с 30 мая открывают новое чартерное направление в Турции — Бодрум.

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Новосибирск #Авиа
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