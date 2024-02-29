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Поставки самолета МС-21 снова перенесли

Источник:
Sibnet.ru
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Среднемагистральный лайнер мс-21
Фото: © Корпорация «Иркут»

Начало серийных поставок пассажирских самолетов МС-21 переносится на 2025–2026 годы, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Нет, до конца года не будет», — цитирует «Интерфакс» ответ Чемезова на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию.

По словам Чемезова, поставки сдвинутся на 2025 год, и «может быть, даже на 2026 год»

«У нас испытания еще не завершены. Как испытания завершим, по результатам сразу (...) Мы все-таки беспокоимся о безопасности всех нас — мы же летать будем на этих самолетах», — пояснил Чемезов.

МС-21 — семейство среднемагистральных пассажирских самолетов. Первый полет совершил в мае 2017 года. Ожидалось, что первые четыре таких самолета будут поставлены в конце 2022 года авиакомпании «Россия».

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Экономика #Авиа #Иркутск
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