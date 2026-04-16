СибНИА предложил восстановить 700 самолетов

Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. Чаплыгина (СибНИА) предложил восстановить летную годность около 700 простаивающих самолетов Ан-2. Это позволит закрыть дефицит на местных линиях на пять-семь лет.

Ресурс Ан-2 выработан всего на 25–30% и их можно использовать с учетом того, что этот тип самолета не имеет календарного срока службы, считают в СибНИА, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на совещание с эксплуатантами Ан-2 на площадке Московского авиаремонтного завода (АРЗ) ДОСААФ.

Согласно анализу СибНИА, окончание жизненного цикла Ан-2 произойдет примерно к 2100 году, а ресурса двигателя АШ-62ИР — к 2063 году. Разработчик предложил заменить двигатель АШ-62ИР на двигатели РТ6А-67В (Pratt & Whitney), ТРЕ331–12 (Honeywell) или российский ТВД-10Б. Также предложены замена приборов в кабине экипажа и модернизация кабины.

По данным института, из произведенных 17,5 тысячи Ан-2 более 14,7 тысячи уничтожены или списаны. В гражданском реестре Росавиации остается 853 ВС, еще 9 — в экспериментальном реестре. По итогам 2025 года у 62 эксплуатантов данного типа ВС осталось 249 самолетов, дополнительно есть 276 экземпляров в парке ДОСААФ России.

Стоимость ремонта Ан-2 на российских заводах оценивается в 17–25 миллионов рублей, в зависимости от укомплектованности борта и технического состояния, восстановление всего парка простаивающих сегодня «кукурузников» обойдется в 14,5–21 миллиард рублей, сказал «Ъ» гендиректор Московского АРЗ ДОСААФ Павел Ненастьев.

На замену Ан-2 создают легкий многоцелевой самолет «Байкал». В мае 2025 года полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что разработка самолета «зашла в тупик». Но первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что реализация проекта продолжится.

Замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков 14 апреля сказал, что завершение сертификации самолета «Байкал» может быть перенесено на 2027 год, но министерство рассчитывает, что это произойдет в 2026-м.

