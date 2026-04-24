НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Инженеры увеличили подъемную силу крыла МС-21

Источник:
Sibnet.ru
МС-21
Фото: © ОАК

Инженеры разработали новую конструкцию закрылка лайнера МС-21. Это позволило заменить иностранные компоненты крыла на отечественные и улучшить аэродинамику самолета, сообщила пресс-служба ОАК.

Закрылки — элемент механизации крыла, помогают самолету подниматься в воздух и приземляться. При взлете и посадке они полностью выпущены и почти смыкаются. Однако во время полета в крейсерском режиме между закрылками остается небольшая щель. Через нее воздух «перетекает» с нижней части крыла наверх. Из-за этого крыло теряет часть подъемной силы и ухудшается аэродинамика.

Проблема не уникальна для российского авиапрома: с ней хорошо знакомы и западные авиастроители. Там для прикрытия щелей используют резиновые вставки. Но в полете поток воздуха деформирует резину, что снова ухудшает обтекание крыла.

Конструкторы ОАК пошли более креативным путем. Они создали специальный подвижный элемент, который закрывает зазор в ходе крейсерского полета. При взлете и посадке элемент убирается без дополнительных механизмов и приводов. В итоге аэродинамика в плюсе, топливо экономится

Сейчас конструкция с новыми компонентами проходит испытания в составе полностью имортозамещенного МС-21-310.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Экономика #Авиа
Самое популярное
Обсуждение (0)
Мультимедиа
