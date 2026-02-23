Состоялся первый полет нового образца самолета «Байкал»

Пятый образец легкого многоцелевого самолета «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил успешный первый испытательный полет, сообщила пресс-служба Минпромторга.

«Во время полета самолет, оснащенный российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку», — говорится в сообщении.

Полет длился десять минут, борт набрал высоту 300 метров, его скорость составила 190 километров в час. При этом крейсерская скорость «Байкала» может достигать 300 километров в час, а максимальная дальность полета — около 3 тысяч километров.

Перед летными испытаниями этого образца на Уральском заводе гражданской авиации была доработана носовая часть кабины экипажа для обеспечения требований к эргономике и безопасности при аварийной посадке.

Также специалисты модернизировали основные опоры шасси, скорректировали угол установки крыла для исключения тенденции к преждевременному отрыву от ВПП при взлете при порывистом ветре.

Ожидается, что легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» станет заменой легендарному «Кукурузнику» — советскому многоцелевому самолету Ан-2. Запустить самолет в серийное производство планируют в конце 2026 года.