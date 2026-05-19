НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Авиасообщение РФ со странами упало ниже уровня «железного занавеса»

Источник:
Sibnet.ru
236 2
Новосибирск с птичьего полета
Фото: © Sibnet.ru

Прямое авиасообщение максимум с 32 странами останется в России летом 2026 года — это в три раза меньше, чем в СССР в эпоху «железного занавеса», такие данные привела аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Для сравнения, даже в СССР во времена "железного занавеса" зарубежная маршрутная сеть была намного шире: в начале 80-х годов "Аэрофлот" обслуживал около 80-90 направлений, а к концу десятилетия прямое авиасообщение было установлено примерно с сотней стран», — говорится в публикации.

Многие из направлений, которые сегодня считаются зарубежными, на тот момент относились к внутренним, уточнила АТОР.

По сравнению с прошедшей зимой прямых рейсов стало на 25% меньше. Эксперты объяснили это сезонностью, проблемами, связанными с топливом и геополитикой, а также ограничениями из-за войны на Ближнем Востоке. В наиболее массовом секторе организованного туризма число доступных прямых рейсов еще больше ограничено. В лучшем случае это лишь полтора десятка направлений.

В летнем расписании нет полетов на Кубу, в Венесуэлу, Кувейт, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Алжир. Вместе с тем не исключено, что какие-то рейсы могут в скором времени возобновиться, добавили в АТОР.

Летом 2026 года прямыми авиарейсами россияне могут вылететь в: Абхазию, Азербайджан, Армению, Афганистан, Беларусь, Вьетнам, Китай (включая Гонконг), Грузию, Египет, Израиль, Индию, Индонезию, Иорданию, Иран, Казахстан, Катар, КНДР, Киргизию, Мальдивы, Марокко, Монголию, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, Эфиопию.

Еще по теме
Кремль назвал дату визита Путина в Китай
Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса
Чубайс назвал репрессиями преследование топ-менеджеров «Роснано»
Яна Лантратова стала уполномоченным по правам человека
смотреть все
Политика #Россия #Авиа
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Пентагон рассекретил документы о встрече с НЛО на Луне
Стартует предзаказ игры GTA VI
Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса
Обсуждение (2)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
24
Разведка США внезапно стала союзником России
22
МИД назвал терактом массированную атаку на Москву
17
Китай предложил России сотрудничество в сфере ИИ
14
Киеву предрекли «финский сценарий» завершения конфликта
12
Половину прошений об убежище в РФ подали граждане Украины