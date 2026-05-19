Авиасообщение РФ со странами упало ниже уровня «железного занавеса»

Прямое авиасообщение максимум с 32 странами останется в России летом 2026 года — это в три раза меньше, чем в СССР в эпоху «железного занавеса», такие данные привела аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Для сравнения, даже в СССР во времена "железного занавеса" зарубежная маршрутная сеть была намного шире: в начале 80-х годов "Аэрофлот" обслуживал около 80-90 направлений, а к концу десятилетия прямое авиасообщение было установлено примерно с сотней стран», — говорится в публикации.

Многие из направлений, которые сегодня считаются зарубежными, на тот момент относились к внутренним, уточнила АТОР.

По сравнению с прошедшей зимой прямых рейсов стало на 25% меньше. Эксперты объяснили это сезонностью, проблемами, связанными с топливом и геополитикой, а также ограничениями из-за войны на Ближнем Востоке. В наиболее массовом секторе организованного туризма число доступных прямых рейсов еще больше ограничено. В лучшем случае это лишь полтора десятка направлений.

В летнем расписании нет полетов на Кубу, в Венесуэлу, Кувейт, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Алжир. Вместе с тем не исключено, что какие-то рейсы могут в скором времени возобновиться, добавили в АТОР.

Летом 2026 года прямыми авиарейсами россияне могут вылететь в: Абхазию, Азербайджан, Армению, Афганистан, Беларусь, Вьетнам, Китай (включая Гонконг), Грузию, Египет, Израиль, Индию, Индонезию, Иорданию, Иран, Казахстан, Катар, КНДР, Киргизию, Мальдивы, Марокко, Монголию, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, Эфиопию.