НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Чубайс назвал репрессиями преследование топ-менеджеров «Роснано»

Источник:
Sibnet.ru
125 2
Анатолий Чубайс
Фото: © Sibnet.ru

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс опубликовал на своем сайте заявление «Против репрессий в Роснано», в котором раскритиковал уголовные дела против экс-сотрудников, и признал, что не может защитить коллег.

«В последние полтора года на моих коллег-сотрудников "Роснано" обрушился шквал уголовных и гражданских процессов, сопровождающихся арестами, обысками, допросами и имущественными исками. <…> Общий объем предъявленных исков превысил астрономическую сумму в 25 миллиардов рублей», — отмечается в заявлении.

Чубайс назвал инициатором уголовных преследований бывших сотрудников госкорпорации новое руководство. Новые руководители «пять с лишним лет работы так и не построили ни одного завода и не принесли в страну никаких нанотехнологий», а также «превратили Роснано в рейдерскую контору, ломающую не только технологии, но и жизни и судьбы людей».

Среди обвинений экс-глава «Роснано» выделил дело академика Михаила Предтеченского, создавшего единственную в мире технологию синтеза одностенных углеродных нанотрубок, теперь его обвиняют в хищении разработанной им технологии.

«Я не могу, к сожалению, ни остановить эти репрессии, ни защитить попавших под них коллег и товарищей. Я не знаю, какие следующие уголовные процессы сейчас подготовлены, у кого дома пройдут обыски, кого арестуют. Могу только твердо заявить, что все эти обвинения являются издевательством над законом, и ни один из обвиняемых не сделал ничего противозаконного», — заявил Чубайс.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 годы, затем занял должность специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года он покинул этот пост и уехал за границу.

Еще по теме
Пропажа Усольцевых в районе Кутурчина стала шоком для местных жителей
Дело не возбудили из-за смерти ответственного за забой скота чиновника
Опубликована предполагаемая предсмертная записка Эпштейна
Еще двух ученых-физиков СО РАН осудили за госизмену
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Россия
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Выбрано имя для нового белого медвежонка в Новосибирском зоопарке
Потерявшую сына на СВО мать поздравили с двойным праздником 9 Мая
Путин заявил, что дело идет к завершению СВО
Россия запустила межконтинентальную ракету «Сармат»
Обсуждение (2)
Картина дня
Евросоюз
Грузия заявила об «эстонизации Евросоюза
Беспилотные автомобили
АвтоВАЗ допустил появление беспилотного автомобиля
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Завершилась встреча Трампа и Си Цзиньпина
Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Экс‑главу офиса Зеленского отправили в СИЗО
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Чем удивлял парад Победы в Новосибирске. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
28
Кремль назвал условие для прекращения огня на Украине
26
Украинский министр заявил о катастрофе с численностью населения
25
Путин заявил, что дело идет к завершению СВО
20
Россия запустила межконтинентальную ракету «Сармат»
13
Виктория Боня купила машину стоимостью более 40 млн рублей