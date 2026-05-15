Чубайс назвал репрессиями преследование топ-менеджеров «Роснано»

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс опубликовал на своем сайте заявление «Против репрессий в Роснано», в котором раскритиковал уголовные дела против экс-сотрудников, и признал, что не может защитить коллег.

«В последние полтора года на моих коллег-сотрудников "Роснано" обрушился шквал уголовных и гражданских процессов, сопровождающихся арестами, обысками, допросами и имущественными исками. <…> Общий объем предъявленных исков превысил астрономическую сумму в 25 миллиардов рублей», — отмечается в заявлении.

Чубайс назвал инициатором уголовных преследований бывших сотрудников госкорпорации новое руководство. Новые руководители «пять с лишним лет работы так и не построили ни одного завода и не принесли в страну никаких нанотехнологий», а также «превратили Роснано в рейдерскую контору, ломающую не только технологии, но и жизни и судьбы людей».

Среди обвинений экс-глава «Роснано» выделил дело академика Михаила Предтеченского, создавшего единственную в мире технологию синтеза одностенных углеродных нанотрубок, теперь его обвиняют в хищении разработанной им технологии.

«Я не могу, к сожалению, ни остановить эти репрессии, ни защитить попавших под них коллег и товарищей. Я не знаю, какие следующие уголовные процессы сейчас подготовлены, у кого дома пройдут обыски, кого арестуют. Могу только твердо заявить, что все эти обвинения являются издевательством над законом, и ни один из обвиняемых не сделал ничего противозаконного», — заявил Чубайс.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 годы, затем занял должность специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года он покинул этот пост и уехал за границу.