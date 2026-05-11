Дело не возбудили из-за смерти ответственного за забой скота чиновника

Смерть главы отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий управления ветеринарии Новосибирской области Сергея Тура не является криминальной, сообщила прокуратура региона.

«Смерть не носит криминальный характер. Было принято решение не возбуждать уголовное дело», — цитирует ТАСС прокуратуру.

Тур скончался в конце апреля в возрасте 43 лет. О причине смерти официально не сообщалось. Супруга погибшего говорила изданию «НГС», что у него не выдержало сердце. Также была информация, что начальника отдела нашли в собственной машине с огнестрельным ранением.

В полномочия отдела, возглавляемого погибшим, входили, в том числе, мероприятия по организации карантина и изъятия домашних животных весной 2026 года, когда фермеры возмутились, что забой проводят без нормального объяснения ситуации.

Министр сельского хозяйства Андрей Шинделов был отправлен в отставку из-за «накопившихся сигналов и претензий». Менее, чем через месяц он возглавил инспекцию регионального Гостехнадзора.