Уволенный после массового забоя скота министр нашел работу

Источник:
Sibnet.ru
Экс-министр сельского хозяйства, руководитель инспекции гостехнадзора Новосибирской области Андрей Шинделов
Фото: © пресс-служба правительства Новосибирской области

Экс-глава Минсельхоза Новосибирской области Андрей Шинделов, отправленный в отставку из-за «накопившихся сигналов и претензий», возглавил инспекцию регионального Гостехнадзора — информация размещена на сайте ведомства.

Шинделова уволили в апреле этого года. Весной в Новосибирской области ввели режим ЧС — в регионе выявлены десятки очагов мутировавшего пастереллеза и бешенства. У фермеров, чьи животные находились в пострадавшей зоне, изымали и забивали скот, без предъявления анализов и документов. Ситуация прогремела на всю страну.

«Впервые за многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных», — говорил при объявлении решения по Шинделову губернатор региона Андрей Травников.

Шинделов родился в 1973 году в Мошковском районе области. Окончил Новосибирский государственный аграрный университет. Некоторое время был проректором этого же вуза по международным связям, доцент кафедры. Затем он стал замглавы новосибирского Минсельхоза, а в 2024 году возглавил министерство.

Инспекция гостехнадзора занимается региональным государственным контролем в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, а также аттракционов.

