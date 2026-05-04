Травников призвал чиновников отдать часть зарплаты бойцам СВО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к государственным и муниципальным служащим с предложением перечислять часть зарплаты на покупку оборудования для нужд бойцов специальной военной операции.

«Полностью поддерживаю инициативу, часть заработной платы давайте переведем на приобретение необходимого оборудования», — цитирует Травникова пресс-служба правительства региона.

Губернатор напомнил, что в прошлом году дважды были сборы интересах «геройской 24-й гвардейской бригады» и мобилизационных полков.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, в 2025 году чиновники Новосибирской области собрали 20 миллионов рублей на нужды 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. На эти деньги купили 65 беспилотников, современные средства связи, антидроновые накидки. Еще 17 миллионов рублей собрали для новосибирских мобилизационных полков.