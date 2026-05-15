Спасатели вновь выехали на поиски семьи Усольцевых

Спасатели в очередной раз выехали на поиски семьи Усольцевых, пропавших в конце сентября в Кутурчинском Белогорье, сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель».

Поисковики по заявке следственных органов будут работать два дня, 15 и 16 мая. Будут задействованы четыре человека и четыре единицы техники.

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы, их пятилетняя дочь и собака 28 сентября 2025 года пошли в несложный поход в горы в районе поселка Кутурчин и пропали.

Масштабные поиски длились по 12 октября, затем только специалисты еще несколько раз выезжали на осмотр территории. В последний раз поиски были в апреле, они не дали результата.