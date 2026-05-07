Опубликована предполагаемая предсмертная записка Эпштейна

Федеральный судья Кеннет Карас в среду рассекретил, как утверждается, предсмертную записку осужденного финансиста Джеффри Эпштейна.

Неподтвержденный и недатированный документ приложен к материалам дела бывшего сокамерника преступника, который заявил, что нашел записку.

«Они копали под меня месяцами — ничего не нашли!!! Поэтому в итоге появились обвинения 15-летней давности. Это удовольствие — иметь возможность самому выбрать время, чтобы попрощаться. И что ты хочешь, чтобы я сделал, — разрыдался, что ли!! Никакого веселья. Не стоит того!!» — написано на клочке бумаги.

Согласно материалу New York Times, записка была засекречена на семь лет и хранилась в здании суда Нью-Йорка в рамках уголовного дела против бывшего сокамерника Эпштейна Николаса Тартаглионе. Тот утверждал, что нашел записку, спрятанную в книге, через несколько дней после первой попытки самоубийства Эпштейна в июле 2019 года.

Эпштейн умер в тюрьме в ожидании предъявления обвинений в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и сговоре с целью совершения торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации 10 августа 2019 года. Судебно-медицинская экспертиза Нью-Йорка признала его смерть самоубийством через повешение, и Министерство юстиции согласилось с этим заключением.

Министерство юстиции США с ноября 2025 года по январь 2026 года опубликовало более 6 миллионов страниц документов, изображений и видео, подробно описывающих преступную деятельность Джеффри Эпштейна. Их называют файлами Эпштейна. В них фигурируют имена политиков, знаменитостей и прочих публичных личностей.