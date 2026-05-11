Пропажа Усольцевых в районе Кутурчина стала шоком для местных жителей

Sibnet.ru
Поиски семьи Усольцевых в Кутурчинском районе Красноярского края
Фото: © КГКУ «Спасатель»

Пропажа семьи Усольцевых во время похода в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года — первый случай в этой местности, популярной среди туристов, сообщила глава администрации Минского сельсовета Красноярского края Наталья Бондарь.

«Место популярное, но не было такого, чтобы сразу исчезло три человека. Поэтому для местных жителей это шок», — сказала Бондарь ТАСС.

По словам главы сельсовета, у местного населения много версий того, что случилось с семьей, но четкой, в которой была бы уверенность, нет.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой пропали в конце сентября 2025 года. В день, когда они ушли в несложных поход к скале Буратинка, резко испортилась погода. Поиски начались через несколько дней, в них участвовали более 1,5 тысячи человек, но в районе уже выпал снег. Поиска планируют возобновить в мае, после полного схода снежного покрова.

