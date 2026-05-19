Путин прилетел в Китай с двухдневным визитом

Путин прилетел в Китай
Фото: Fedor Leukhin / CC BY-SA 2.0

Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом, приуроченным к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, сообщается на сайте Кремля.

Во время двухдневного визита глава государства проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи планируется подписать совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Президента сопровождают пять вице-премьеров и восемь министров. Также в делегацию входят глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава ВЭБ Игорь Шувалов, гендиректоры «Росатома» и «Роскосмоса» Алексей Лихачев и Дмитрий Баканов, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Предыдущий визит Путина в Китай состоялся в конце августа 2025 года. Тогда президент посетил парад в Пекине, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, а также провел переговоры с Си Цзиньпином.

Путин прилетел в Китай
Путин прилетел в Китай с двухдневным визитом
Истребитель НАТО сбил украинский дрон
Истребитель НАТО сбил украинский дрон
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»
Армия России начала учения по применению ядерных сил
Евросоюз заменит российские удобрения навозом
Евросоюз заменит российские удобрения навозом
Uynachalnica

Где только таких горе-демографов берут? Организм не подготовлен, а он его рожать заставляет, и где жить...

D_I_A_B_L_O_o

какие меры интересно будут принимать чтобы впредь такого не повторялось?

dimans1000

Наверно самое интересное авиашоу в истории

pepelmetal

Цитатаподтвердив старые обвинения Москвы о работе биолабораторий на территории Украины ой как неудобно...