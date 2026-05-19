Путин прилетел в Китай с двухдневным визитом

Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом, приуроченным к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, сообщается на сайте Кремля.

Во время двухдневного визита глава государства проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи планируется подписать совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Президента сопровождают пять вице-премьеров и восемь министров. Также в делегацию входят глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава ВЭБ Игорь Шувалов, гендиректоры «Росатома» и «Роскосмоса» Алексей Лихачев и Дмитрий Баканов, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Предыдущий визит Путина в Китай состоялся в конце августа 2025 года. Тогда президент посетил парад в Пекине, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, а также провел переговоры с Си Цзиньпином.

