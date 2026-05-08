Чемезов доложил Путину о серийном выпуске МС-21 в 2027 году

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов
Фото: © пресс-служба президента РФ

Серийное производство самолетов МС-21 планируется начать в 2027 году, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путины.

«По МС-21: треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины», — цитирует Чемезова пресс-служба главы государства.

По планам главы «Ростеха», к 2030 году должны выпускать 36 лайнеров МС-21, а также 20 SJ 100 и 12 Ил-114.

Чемезов отметил, что по «Суперджетам» 80 % всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, по Ил-114 — сертификационные испытательные полеты практически завершены.

«Очень хорошая машина получилась – Ил-114–300. <…> Надеемся, что в этом году получим сертификат. Самолет уже и за границу летал, и в Казахстан, и в Индии был, и в Эмиратах. Самолет получился очень хороший — на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонт практически не осуществляется», — сказал он.

Серийное производство МС-21−300 планировали начать еще в 2017 году в Иркутске, затем выпуск постоянно переносили. В 2022 году сообщалось, что выпуск сдвинулся на 2024-й год, так как после начала СВО зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для лайнера.

Первым получателем МС-21 должна была стать авиакомпания «Россия», входящая в «Аэрофлот», говорилось о закупке 339 лайнеров до 2030 года. В июне 2025 года стало известно, что «Аэрофлот» сдвинул планы на заказ.

