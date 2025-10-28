Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 поднялся в небо, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. Это ускорит сертификационные испытания и, соответственно, ввод лайнера в эксплуатацию.

Самолет находился в воздухе около часа, достигая скорости 500 километров в час и высоты 3,5 километра. Полетное задание выполнено, все российские компоненты, в том числе двигатель ПД-14, отработали штатно.

«Красивый самолет, красиво летает», — поделился после посадки летчик-испытатель ПАО «Яковлев» Андрей Воропаев.

Чтобы новые отечественные лайнеры в ближайшее время приступили к перевозкам пассажиров, параллельно с сертификацией ведется сборка серийных бортов на Иркутском авиационном заводе.

МС-21-300 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Первый полет совершил в 2017 году, в 2022 году начались работы по импортозамещению. Сертификационные полеты собираются завершить до конца 2026 года.