Самолет «Байкал» полетел с российским двигателем. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
Легкомоторный самолет «Байкал», который должен заменить «кукурузник» Ан-2, совершил первый полет с отечественными двигателем и винтом, сообщил Минпромторг.

ЛМС-901 «Байкал» в среду, 24 декабря, начал испытания с новым двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901. Минпромторг опубликовал видео с летящим самолетом.

Турбовинтовой двигатель ВК-800 разрабатывает с 2019 года Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Его будут устанавливать легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал», учебно-тренировочный самолет УТС-800, российско-белорусский региональный самолета ЛМС-192 «Освей», использовать для ремоторизации локализованных самолетов L-410.

При проектировании двигателя ВК-800 закладывались требования по обслуживанию и применению не меньше, чем к современным иностранным аналогам, а по некоторым параметрам они даже выше. Максимальные мощности варьируются от 807 до 877 лошадиных сил в зависимости от применения.

УЗГА в 2019 году стал основным разработчиком легкомоторного самолета на замену Ан-2, до этого композитный вариант создавали в СибНИА имени Чаплыгина в Новосибирске. По планам в 2021 году должны были начаться летные испытания, в 2023 году — серийный выпуск.

