Импортные детали в новом самолете S7 вызвали грусть у Мишустина

Источник:
Sibnet.ru
Легкомоторный самолет Tango на выставке «Транспорт России»
Фото: © S7 Group

Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал специалистов завершить полную локализацию производства легкомоторного учебно-тренировочного самолета, созданного авиакомпанией S7.

Мишустин на выставке «Транспорт России» осмотрел легкомоторный учебно-тренировочный самолет Tango. Генеральный директор S7 AirSpace Corporation Владислав Филев уточнил, что на настоящий момент не все детали самолета являются импортазмещенными.

«Аварийный горизонт, радиостанция — иностранная, и резинки, колеса, шасси, все остальное мы полностью делаем сами и с помощью наших кооперантов», — цитирует Филева ТАСС.

«Немножко грустно», — отреагировал премьер-министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМишустин удивился китайскому рулю Volga

Он предложил представителям промышленности, в том числе специалистам в области нефтехимии, объявить «небольшой конкурс» для скорейшего решения этой проблемы, подчеркнув, что локализация самолета практически завершена и оставшиеся элементы необходимо заместить и сертифицировать.

СПРАВКА. Tango — легкомоторный учебно-тренировочный четырехместный самолет. Планер изготовлен из российского углеволокна. В настоящее время воздушное судно проходит заводские испытания, а в 2026 году начнутся сертификационные испытания с отечественным двигателем «Лидер» АПД-520 мощностью 200 лошадиных сил.

Поставки серийных самолетов учебным заведениям запланированы на 2027 год. Ориентировочная стоимость самолета — 100 миллионов рублей.

Обсуждение (2)
-БЕРКУТ-

так же как на развитие ржавого автоваза, развитие дорог с ямами... очередные поборы в карман. а кто...

Qprovessional

если матом нельзя, то мне нечего сказать

Danilon

Спойлер: никакой отечественной электроники не появится. Но заплатят все.

Nik3316

плавно подводят к повышению пенсионного возраста до 120лет))))))))))))