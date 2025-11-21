Импортные детали в новом самолете S7 вызвали грусть у Мишустина

Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал специалистов завершить полную локализацию производства легкомоторного учебно-тренировочного самолета, созданного авиакомпанией S7.

Мишустин на выставке «Транспорт России» осмотрел легкомоторный учебно-тренировочный самолет Tango. Генеральный директор S7 AirSpace Corporation Владислав Филев уточнил, что на настоящий момент не все детали самолета являются импортазмещенными.

«Аварийный горизонт, радиостанция — иностранная, и резинки, колеса, шасси, все остальное мы полностью делаем сами и с помощью наших кооперантов», — цитирует Филева ТАСС.

«Немножко грустно», — отреагировал премьер-министр.

Он предложил представителям промышленности, в том числе специалистам в области нефтехимии, объявить «небольшой конкурс» для скорейшего решения этой проблемы, подчеркнув, что локализация самолета практически завершена и оставшиеся элементы необходимо заместить и сертифицировать.

СПРАВКА. Tango — легкомоторный учебно-тренировочный четырехместный самолет. Планер изготовлен из российского углеволокна. В настоящее время воздушное судно проходит заводские испытания, а в 2026 году начнутся сертификационные испытания с отечественным двигателем «Лидер» АПД-520 мощностью 200 лошадиных сил.

Поставки серийных самолетов учебным заведениям запланированы на 2027 год. Ориентировочная стоимость самолета — 100 миллионов рублей.