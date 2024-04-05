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Российская авиакомпания впервые включила в форму стюардесс кеды

Источник:
Sibnet.ru
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Новая форма стюардесс Smartavia
Фото: © Smartavia

Стюардессы авиакомпании Smartavia впервые в истории отечественной авиации примерили кеды в качестве униформы, сообщила пресс-служба компании.

«Smartavia стала первой авиакомпанией в России, которая включила в комплект формы специально спроектированные кожаные кеды с ортопедической стелькой: это важное нововведение для сотрудников, большую часть времени проводящих на ногах», — говорится в сообщении.

Крой юбок и брюк разработан таким образом, чтобы не сковывать движения: например, на юбках заложена специальная складка, не нарушающая силуэт, но при этом дающая больше пространства для шага.

В форму вошли классические костюмы с брюками и пиджаком темно-фиолетового и синего цветов, платья средней длины с красным поясом, а также комплект с прямой юбкой ниже колена и жакетом. Форменная обувь — белые кеды.

Разработка одежды проводилась по пожеланиям самих бортпроводников. Сотрудницы смогут самостоятельно комбинировать предметы.

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olegsbeglov

А если откинуть дорогостоящих паразитов?

scorpion2777

Нет у них доказательств причастности укропии, эти лягушатники думают, что весь мир вокруг них идиоты....

Denis-ka

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corrector

Чикатило позвонил родственникам убитой и убеждал что он непричастен, рассказывая всё в подробностях..