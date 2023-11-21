Строительство терминала аэропорта в Шерегеше подорожало вдвое

Стоимость строительства аэропорта на горнолыжном курорте Шерегеш со стороны компании «Новапорт» выросла в два раза, до 10 миллиардов рублей, сообщил заместитель генерального директора холдинга Евгений Янкилевич.

«На увеличение цены повлияла инфляция, а также рост цен на топливо», — цитирует ТАСС Янкилевича.

Ранее инвестиции «Новапорта» в строительство терминала аэропорта Шерегеш оценивались в 5 миллиардов рублей. Общую стоимость строительства аэровокзального комплекса с сопутствующей инфраструктурой власти Кузбасса оценивают в 35 миллиардов рублей.

Аэропорт на горнолыжном курорте Шерегеш собираются построить вблизи горы Кубез на территории 995 гектаров. Он должен принимать самолеты Boeing-737, Airbus-320 и SSJ-100.

По данным Янкилевича, прогнозируемый пассажиропоток составит в 2028 году около 180 тысяч человек, в 2041 году — 831 тысячу человек.