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Строительство терминала аэропорта в Шерегеше подорожало вдвое

Источник:
Sibnet.ru
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Стоимость строительства аэропорта на горнолыжном курорте Шерегеш со стороны компании «Новапорт» выросла в два раза, до 10 миллиардов рублей, сообщил заместитель генерального директора холдинга Евгений Янкилевич.

«На увеличение цены повлияла инфляция, а также рост цен на топливо», — цитирует ТАСС Янкилевича.

Ранее инвестиции «Новапорта» в строительство терминала аэропорта Шерегеш оценивались в 5 миллиардов рублей. Общую стоимость строительства аэровокзального комплекса с сопутствующей инфраструктурой власти Кузбасса оценивают в 35 миллиардов рублей.

Аэропорт на горнолыжном курорте Шерегеш собираются построить вблизи горы Кубез на территории 995 гектаров. Он должен принимать самолеты Boeing-737, Airbus-320 и SSJ-100.

По данным Янкилевича, прогнозируемый пассажиропоток составит в 2028 году около 180 тысяч человек, в 2041 году — 831 тысячу человек.

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Экономика #Транспорт и дороги #Авиа #Кузбасс
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