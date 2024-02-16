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Тяжелый беспилотник «Партизан» совершил первый полет. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Тяжелый беспилотник «Партизан»
Фото: © СибНИА имени С.А. Чаплыгина

Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» совершил первый полет, сообщила пресс-служба СибНИА имени С.А. Чаплыгина.

Первый полет длился 20 минут на высоте 200 метров при скорости от 50 до 200 километров в час. Для обеспечения безопасности и снятия данных он прошел под управлением летчика-испытателя, директора СибНИА Владимира Барсука.

«Размещение на летательном аппарате системы активного обдува вдоль всего размаха нижнего крыла позволит "Партизану" значительно сократить взлетно-посадочную дистанцию и обеспечить устойчивое управление на сверхмалых скоростях до 50 километров в час», — рассказал руководитель проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич.

«Партизан» сможет перевозить грузы массой до 1 тонны на расстояния до 1 тысячи километров. Взлет и посадка будут возможны на неподготовленные площадки габаритами 50 на 50 метров как в пилотируемом, так и беспилотном режиме.

По словам Барсука, «Партизан» сможет стать достойной альтернативой летательным аппаратам вертолетного типа. Он будет востребован в спасательных операциях, тушении пожаров, авиационно-химических работах, санитарной авиации и авиамониторинге.

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Топ комментариев

Asd10

Правильно. НИ одно. Не будет. Это ты, безграмотный, по Фрейду облажался.

HAAN27

Украина вся как кукла, продалась!!!

alex.nska

ослепитель,курнул да вроде не навоз,кентуха дунул паровоз.

Невезучий

Вот так и появляются в списке Миротворца.