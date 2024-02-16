Тяжелый беспилотник «Партизан» совершил первый полет. ВИДЕО

Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» совершил первый полет, сообщила пресс-служба СибНИА имени С.А. Чаплыгина.

Первый полет длился 20 минут на высоте 200 метров при скорости от 50 до 200 километров в час. Для обеспечения безопасности и снятия данных он прошел под управлением летчика-испытателя, директора СибНИА Владимира Барсука.

«Размещение на летательном аппарате системы активного обдува вдоль всего размаха нижнего крыла позволит "Партизану" значительно сократить взлетно-посадочную дистанцию и обеспечить устойчивое управление на сверхмалых скоростях до 50 километров в час», — рассказал руководитель проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич.

«Партизан» сможет перевозить грузы массой до 1 тонны на расстояния до 1 тысячи километров. Взлет и посадка будут возможны на неподготовленные площадки габаритами 50 на 50 метров как в пилотируемом, так и беспилотном режиме.

По словам Барсука, «Партизан» сможет стать достойной альтернативой летательным аппаратам вертолетного типа. Он будет востребован в спасательных операциях, тушении пожаров, авиационно-химических работах, санитарной авиации и авиамониторинге.