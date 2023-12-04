Создан способ восстановления санкционных двигателей Airbus и Boeing

Технологию восстановления лопаток для двигателей самолетов Airbus и Boeing разработали в Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН. Это необходимо, так как из-за санкций обслуживание моторов затруднено.

«Мы уже разобрались, какой материал используется, уже подобрали близкий к этому материалу наш, и российский материал уже напыляем», — сказал ТАСС директор ИТПМ Василий Фомин.

Технология позволяет восстанавливать обгоревшие и потрескавшиеся лопатки для двигателей самолетов Airbus и Boeing. В России не производят эти детали воздушных судов.

Восстанавливать лопатки будут на Бердском электромеханическом заводе. Работы начнутся до конца 2024 года.