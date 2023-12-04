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Создан способ восстановления санкционных двигателей Airbus и Boeing

Источник:
Sibnet.ru
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Технологию восстановления лопаток для двигателей самолетов Airbus и Boeing разработали в Институте теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН. Это необходимо, так как из-за санкций обслуживание моторов затруднено.

«Мы уже разобрались, какой материал используется, уже подобрали близкий к этому материалу наш, и российский материал уже напыляем», — сказал ТАСС директор ИТПМ Василий Фомин.

Технология позволяет восстанавливать обгоревшие и потрескавшиеся лопатки для двигателей самолетов Airbus и Boeing. В России не производят эти детали воздушных судов.

Восстанавливать лопатки будут на Бердском электромеханическом заводе. Работы начнутся до конца 2024 года.

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Экономика #Авиа #Новосибирск
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Топ комментариев

scorpion2777

Главная причина провала ВСУ - не с теми связались.

Alhazred

Кто его допустил управлять ЦРУ? С такой "качественной" аналитикой его и в подотдел очистки комунхоза...

mosquito__2010

Один недоумок у власти кидает предъяву другому недоумку у власти. Цирк с конями.

GammiPluh

Ну не мог же агент сахарок наврать украинцам об долгожданной перемоге... ну он же говорил что русских...