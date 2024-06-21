Второй беспилотник «Партизан» соберут в Новосибирске

Второй беспилотный самолет «Партизан» доведут до летного состояние до конца 2024 года, сообщил замдиректора по научной работе СибНИА имени С.А. Чаплыгина Дмитрий Смирнов.

«Сейчас строительство его фактически завершено, за исключением силовой установки. Мы сейчас взаимодействуем с отечественными разработчиками, в том числе, которые занимаются гибридными силовыми установками. И планируем поставить на него уже отечественный вариант силовой установки», — сказал Смирнов на пресс-конференции в ТАСС.

Специалисты института продолжают работать над тем, чтобы первый экземпляр самолета «Партизан» можно было использовать без пилота.

«Система автоматического управления, которая на нем установлена — в ближайшее время мы должны перейти к этой фазе летных испытаний, во время которых мы будем ее отрабатывать», — отметил Смирнов.

Первый полет «Партизана» состоялся в феврале этого года, он прошел в пилотируемом режиме и длился. Летчик-испытатель Владимир Барсук на высоте 200 метров развивал скорость от 50 до 800 километров в час.

«Партизан» — транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой. Машина сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 на 50 метров. Дальность полета составит 1 тысячу километров, максимальная скорость — свыше 300 километров в час, вес полезной нагрузки — 1 до тонны.