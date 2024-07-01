Появилась идея об авиасообщении в Сибири на Ан‑2

Председатель ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников предложил использовать самолеты Ан-2 для развития межрегионального сообщения в Сибири. Идею поддержал директор СибНИА Владимир Барсук.

«На комиссии по транспорту я, конечно, сделал смелое заявление: разрешите нам, и мы поставим необходимое количество имеющихся на территории Сибири машин Ан-2, после их приведения к летной годности и обновления на мощностях нашего института авиации имени Чаплыгина», — цитирует РБК Гусельникова.

По его словам, цена вопроса — 8 миллиардов рублей. В федеральном центре скептически относятся к проекту.

«Идея о межрегиональных перелетах в Сибири вполне обоснованная: большие расстояния, отсутствие доступа к локациям, небольшие аэропорты делают самолет Ан-2 и ТВС-2МС, как его модификация, незаменимым людей и грузов в отдаленные районы нашего округа», — оценил идею директор СибНИА.

По состоянию на 2022 год в Сибирском федеральном округе находилось 155 самолетов Ан-2 гражданской авиации и 39 самолетов ДОСААФ. Сертификат летной годности и разрешение на эксплуатацию имели 45 самолетов Ан-2 гражданской авиации и 12 самолетов ДОСААФ. По словам Барсука, срок службы самолетов Ан-2 не ограничен: нередко самолеты в СФО не отлетают и половины назначенного ресурса продолжительностью 20 тысяч часов.