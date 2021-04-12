Россия приостановит авиасообщение с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Эвакуация российских туристов из страны проводиться не будет, однако будет их плановый вывоз.

Так, 12 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение частично ограничить перелеты в Турцию на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня, пишет РБК со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний, а также федерального чиновника.

Уточняется, что новые меры коснутся чартерных рейсов, пока неясно, будут ли ограничены регулярные перевозки. Ситуацию с распространением коронавируса в Турции 9 апреля обсуждали по телефону президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

Рост заболевших коронавирусной инфекции в Турции за последнюю неделю составил 37%. Так, 8 апреля там выявили почти 56 тысяч новых случаев инфицирования. В России за тот же период количество ежедневно заболевающих составило 8,7 тысяч человек.