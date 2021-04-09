Чиновница и опекуны в Приангарье отобрали у сирот 25 миллионов

Сотрудницу отдела опеки и попечительства в городе Усолье-Сибирское, а также ряд опекунов детей-сирот заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Из-за их действий сироты лишились 25 миллионов рублей, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, чиновница вместе с опекунами готовила поддельные документы, разрешающие снимать средства со счетов детей-сирот. Затем «родители» шли с этими документами в банк, снимали деньги и половину отдавали специалисту отдела опеки.

Сыщики выявили 35 эпизодов преступлений. По предварительным данным, несовершеннолетние лишись около 25 миллионов рублей. Чиновницу задержали, в ее кабинете и доме провели обыски. Сейчас специалисты допрашивают свидетелей и пострадавших сирот.

Женщине и другим фигурантам дела предъявили обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Виновникам грозит до двух лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.