Адвокат Ефремова прокомментировал отказ в УДО

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко прокомментировал информацию об отказе в УДО его подзащитному.

В Сети появилась информация, что Ефремов не подавал документы на УДО из-за нарушения режима колонии.

«Очередная утка. Не знаю, кто это делает, с какой целью. Мы держим связь постоянно. Документы на УДО еще не подавали», — сказал Падалко ТАСС.

По закону, подавать прошение об УДО в случае преступления средней тяжести можно после отбывания минимум трети срока.

Суд признал Ефремова виновным в совершении преступления по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности). Актеру назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы.