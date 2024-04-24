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Адвокат Ефремова прокомментировал отказ в УДО

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Михаил Ефремов
Фото: © vk.com/mihailefremov

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко прокомментировал информацию об отказе в УДО его подзащитному.

В Сети появилась информация, что Ефремов не подавал документы на УДО из-за нарушения режима колонии.

«Очередная утка. Не знаю, кто это делает, с какой целью. Мы держим связь постоянно. Документы на УДО еще не подавали», — сказал Падалко ТАСС.

По закону, подавать прошение об УДО в случае преступления средней тяжести можно после отбывания минимум трети срока.

Суд признал Ефремова виновным в совершении преступления по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности). Актеру назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы.

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Топ комментариев

vova97

ну она же нейтральная то есть без роду без племени какая ей сборная РФ тем более она ведь первая отказалась

Kukuh88

Овечкин за деньги играет. Не участвует в международных соревнованиях команд разных стран в качестве пустого...

corrector

"Кант был сторонником идеи, что вечный мир может быть обеспечен посредством всеобщей демократии и международного...

corrector

американской демократии у нас нет, слава богам !