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Ветеринары в Забайкалье спасли нервную шиншиллу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Жительница села Балей в Забайкалье принесла к ветеринарам заболевшую шиншиллу — питомец полинял и отказывался принимать пищу. Врачи диагностировали у экзотического грызуна нервное перенапряжение, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Осмотр животного показал, что серьезных нарушений в организме нет. Как рассказала хозяйка зверька, проблемы появились после переезда. Следовательно, у шиншиллы просто стресс», — рассказал начальник станции Вячеслав Войлошников.

Он объяснил, что эти грызуны — весьма нервные создания и подвержены стрессу. После любой смены обстановки могут приходить в себя несколько дней и даже недель. И хозяйка зверька вовремя обратилась за ветеринарной помощью. Это позволило избежать серьезных проблем со здоровьем питомца. Бусинке прописали лекарства для пищеварения и витамины.

Войлошников добавил, что необходимо соблюдать определенные условия для перевозки грызунов. Пушистых грызунов нужно перемещать в специальной переноске, или в прочной сумке. 

Температура там должна быть не выше 25 градусов, но и не ниже 14-15. Необходимо иметь поилку с водой, а также положить сено. Можно дать шиншилле листок мяты либо мелиссы, чтоб зверек меньше волновался.

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Забайкалье #Звери
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