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Новосибирская область стала лидером по доступности интернета в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирская область стала лидером по доступности широкополосного интернета в России. Доступ к Сети получили даже села, где живет 250 человек.

Устранение цифрового неравенства — одна из приоритетных задач, поставленных правительством РФ. Согласно программе «Цифровая экономика Российской Федерации», к 2030 году доступ к интернету должен быть и у жителя мегаполиса, и у того, кто живет в отдаленной маленькой деревне.

Новосибирской область справилась с задачей досрочно — в 2020 году все отдаленные села, поселки и деревни с населением от 250 человек получили возможность доступа к цифровым сервисам. Регион стал лидером по доступности фиксированного широкополосного интернета в России.

По данным Минцифры, в 2021 году по всей стране установят более 1 тысячи базовых станций, чтобы обеспечить интернетом малые населенных пункты. В селах, где живет от 100 до 249 человек, установят 383 базовых станции. В населенных пунктах, где проживает 250–500 человек — 794, а там где живет от 250 до 500 человек — дополнительно поставят более 1,5 тысячи точек доступа.

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Новосибирск #Интернет
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