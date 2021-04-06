Метеоролог сообщил, когда растает снег в Новосибирске

Температура в апреле в Новосибирской области будет выше нормы на один-два градуса, но активное снеготаяние начнется только со второй декады апреля, сообщил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.

«У нас будет очень теплая вторая декада апреля. На нее придется большая интенсивность снеготаяния. Эти процессы дополнят тот влагозапас, который уже сформировался», — сказал Люцигер в ходе пресс-конференции в четверг.

В целом, температура выше нормы ожидается в Томской и Кемеровской областях, по югу Новосибирской области, в Алтайском крае и республике Алтай.

Количество осадков будет близким к норме. Дождливые дни ожидаются в конце первой декады апреля, а также в конце второй и третьей декад, сообщила в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.