Номер мобильного Марка Цукерберга утек в Сеть

Номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга попал в Сеть вместе с личными данными еще 533 миллионов пользователей платформы — информация об этом появилась в Twitter.

Эксперт по безопасности Дейв Уолкер опубликовал в Twitter скриншот с хакерского форума, где указан номер телефона Цукерберга.

«Что касается утечки данных 533 миллионов человек — ирония в том, что, к сожалению, Марк Цукерберг тоже среди них. Раз журналисты не могут добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на попавший в сеть номер?» — написал он.

Об утечке в интернет личных данных и телефонных номеров более 500 миллионов пользователей Facebook сообщил технический директор компании в области кибербезопасности Hudson Rock Элон Гэл. По данным Business Insider, злоумышленникам доступны номера телефонов, полные имена владельцев страниц в соцсети, их местонахождение, адрес электронной почты и данные из биографии.

В Сети оказались данные более 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов — из Саудовской Аравии, а также почти 10 миллионов пользователей из России.