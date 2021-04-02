Беспилотник найдет нарушителей ПДД в Новосибирске

Фото: © ГИБДД Новосибирской области
ГИБДД Новосибирской области начала использовать беспилотный летательный аппарат для поисков нарушителей правил дорожного движения.
«Оснащенный видеокамерой аппарат применяется на автодорогах регионального и федерального значения для выявления нарушений ПДД, связанных с выездом транспортных средств на полосу, предназначенную для встречного движения», – сказано в сообщении ведомства.
Квадрокоптер с высоты птичьего полета фиксирует нарушения ПДД и в режиме онлайн передает изображение экипажам ДПС, которые останавливают нарушителей и составляют на них административные материалы. Доказательной базой служит запись с камеры.
С начала года в Новосибирской области в ДТП по причине выезда на встречную полосу погибли 28 человек, более 100 пострадали.
WSG0600-164-164Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.
лачиновНу понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...
Alvarius7А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.
UynachalnicaСправедливая цена для кого? А справедливая зарплата за такие заявления, тогда какой должна быть?