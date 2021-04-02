Беспилотник найдет нарушителей ПДД в Новосибирске

ГИБДД Новосибирской области начала использовать беспилотный летательный аппарат для поисков нарушителей правил дорожного движения.

«Оснащенный видеокамерой аппарат применяется на автодорогах регионального и федерального значения для выявления нарушений ПДД, связанных с выездом транспортных средств на полосу, предназначенную для встречного движения», – сказано в сообщении ведомства.

Квадрокоптер с высоты птичьего полета фиксирует нарушения ПДД и в режиме онлайн передает изображение экипажам ДПС, которые останавливают нарушителей и составляют на них административные материалы. Доказательной базой служит запись с камеры.

С начала года в Новосибирской области в ДТП по причине выезда на встречную полосу погибли 28 человек, более 100 пострадали.