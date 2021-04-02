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Беспилотник найдет нарушителей ПДД в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Новосибирской области

ГИБДД Новосибирской области начала использовать беспилотный летательный аппарат для поисков нарушителей правил дорожного движения.

«Оснащенный видеокамерой аппарат применяется на автодорогах регионального и федерального значения для выявления нарушений ПДД, связанных с выездом транспортных средств на полосу, предназначенную для встречного движения», – сказано в сообщении ведомства.

Квадрокоптер с высоты птичьего полета фиксирует нарушения ПДД и в режиме онлайн передает изображение экипажам ДПС, которые останавливают нарушителей и составляют на них административные материалы. Доказательной базой служит запись с камеры.

С начала года в Новосибирской области в ДТП по причине выезда на встречную полосу погибли 28 человек, более 100 пострадали.

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Новосибирск #Транспорт и дороги
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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...

Alvarius7

А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.

Uynachalnica

Справедливая цена для кого? А справедливая зарплата за такие заявления, тогда какой должна быть?
Sibnet.Ru