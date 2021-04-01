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Экс-чиновник рассказал, как выдавали разрешение на ввод «Зимней вишни»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Кемеровской области

Разрешение на ввод в эксплуатацию ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, было выдано в 2014 году городской администрацией на основании положительного заключения Госстройнадзора, сообщил бывший заместитель мэра Кемерова Андрей Калинин в ходе судебного заседания в четверг.

«Я подписал разрешение на ввод в эксплуатацию, это был март 2014 года. <…> Положительное заключение о соответствии объекта капитального строительства проектной документации и техническим регламентам (получено) от инспекции Госстройнадзора. Для меня это был приоритетный документ. Без этого документа мы бы не подписали разрешение на ввод», — цитирует Калинина ТАСС.

По его словам, заключение Госстройнадзора было подписано заместителем главы инспекции строительного надзора Светланой Шенгерей и утверждено экс-главой ведомства в Кузбассе Танзилей Комковой. Сейчас они проходят в качестве обвиняемых по одному из уголовных дел, связанных с пожаром.

Экс-чиновник сообщил, что взяток ему никто не предлагал, а администрация муниципалитета не имела полномочий выезжать с проверками на строящиеся объекты площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, поэтому ориентировалась на заключения Госстройнадзора.

Андрей Калинин с 2013 года работал в должности заместителя главы Кемерова, начальника управления городского развития мэрии города. Он был отправлен в отставку в марте 2016 года, когда администрацию Кемерова возглавил нынешний мэр Илья Середюк.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
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