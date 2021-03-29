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Правительство РФ выделит на очистку Байкала 14 млрд рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Free-Photos / Pixabay License

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить 14 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию очистных сооружений в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов на своей странице в Facebook.

Вопрос о реконструкции и строительстве очистных сооружений в Бурятии, отвечающим современным требованиям стоит давно. Некачественная очистка стоков приводит к тому, что в чистейшее озеро планеты попадают вещества, губительно влияющие на экологию. 

Президент России в среду, 24 марта, поручил выделить Бурятии 14 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию 21 очистного сооружения. Построить и модернизировать их нужно до 2024 года.

Очистные появятся в Улан-Удэ, Северобайкальске, Выдрино, Гусиноозерске, Усть-Баргузине, Баргузине, Селенгинске, Иволгинске, Бичуре, Каменске и в других населенных пунктах и районах.

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Uynachalnica

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TehN1k

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great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...
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