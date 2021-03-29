Правительство РФ выделит на очистку Байкала 14 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить 14 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию очистных сооружений в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов на своей странице в Facebook.

Вопрос о реконструкции и строительстве очистных сооружений в Бурятии, отвечающим современным требованиям стоит давно. Некачественная очистка стоков приводит к тому, что в чистейшее озеро планеты попадают вещества, губительно влияющие на экологию.

Президент России в среду, 24 марта, поручил выделить Бурятии 14 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию 21 очистного сооружения. Построить и модернизировать их нужно до 2024 года.

Очистные появятся в Улан-Удэ, Северобайкальске, Выдрино, Гусиноозерске, Усть-Баргузине, Баргузине, Селенгинске, Иволгинске, Бичуре, Каменске и в других населенных пунктах и районах.