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Найдено тело пропавшего в Туве подростка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Республике Тыва

Следователи нашли тело пропавшего в середине марта подростка в таежной местности, сообщает СУ СК РФ по Республике Тыва.

По версии следствия, 13 марта около 08.00 подросток из села Бай-Хаак вышел из дома в школу и не вернулся. По месту учебы несовершеннолетний характеризовался как спокойный ученик, в конфликтных ситуациях не участвовал.

В пятницу, 26 марта, в тайге нашли его тело без признаков жизни. Следователи и криминалисты работают на месте. Возможные причины смерти подростка на данный момент не сообщаются.

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Республика Тува #ЧП #Происшествия
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