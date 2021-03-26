Найдено тело пропавшего в Туве подростка

Следователи нашли тело пропавшего в середине марта подростка в таежной местности, сообщает СУ СК РФ по Республике Тыва.

По версии следствия, 13 марта около 08.00 подросток из села Бай-Хаак вышел из дома в школу и не вернулся. По месту учебы несовершеннолетний характеризовался как спокойный ученик, в конфликтных ситуациях не участвовал.

В пятницу, 26 марта, в тайге нашли его тело без признаков жизни. Следователи и криминалисты работают на месте. Возможные причины смерти подростка на данный момент не сообщаются.