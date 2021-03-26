Четыре человека погибли в ДТП в Туве

Внедорожник и легковой автомобиль столкнулись на встречной полосе во время снегопада в Туве, в аварии погибли четыре человека, сообщает МВД региона.

Авария произошла в пятницу на 900 километре федеральной автодороги Р-257 «Енисей». По предварительным данным, во время снегопада 58-летний водитель автомашины марки UAZ Hunter не справился с рулевым управлением и выехал на полосу для встречного движения. Там он столкнулся с машиной «ВАЗ 21104».

На месте от тяжести полученных травм погиб 34-летний водитель и три пассажира автомашины «ВАЗ». Также четыре участника дорожного движения госпитализированы в больницу. На момент ДТП во внедорожнике было три человека, в легковой — пятеро.