Microsoft прекратит поддержку устаревшей Windows 10

Microsoft в скором времени прекратит поддержку одной из версий Windows 10, следует из официальной рассылки компании.

Речь идет о версии Windows 10 1909. Пользователи, которые до сих пор пользуются данной версий операционной системы, с 11 мая 2021 года перестанут получать патчи безопасности, передает WindowsLatest.

Microsoft предлагает таким пользователям обновить компьютер до Windows 10 May 2020 Update или October 2020 Update (2H20). Однако не все пользователи при согласии на установку апдейта автоматически получают обновление — система предупреждает, что оно станет доступным позже.

Ожидается, что в 2021 году Microsoft представит очередное большое обновление для операционной системы, которое получило название Windows 10X. Скорее всего, официальный переход на него начнется осенью.