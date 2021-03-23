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Пять семей в Бурятии остались без жилья из-за пожара

Источник:
Sibnet.ru
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Неизвестные подожгли деревянный многоквартирный дом в Бурятии в воскресенье ночью, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС. Пять семей остались без жилья.

Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме по улице Гагарина в Улан-Удэ поступило в пожарную часть около 2.00 по местному времени (21.00 мск). На место выехали пожарные из пяти частей.

Когда спасатели подъехали к дому, горела квартира на первом этаже, балкон второго этажа и кровля. Шесть жильцов выбежали из горящего дома еще до приезда спасателей. 

Огонь полностью уничтожил крышу дома, повредил стены пяти квартир на общей площади 315 квадратных метров. Жить в сгоревших помещениях невозможно. 

Сотрудники МЧС установили, что предварительной причиной пожара стал поджог. Виновник и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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