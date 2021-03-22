Жителям Усть-Кута запретили смотреть на Луну

Жители города Усть-Кута в Иркутской области в ночь на воскресенье не смогли увидеть луну в телескоп. Администрация запретила собираться и смотреть на спутник Земли.

Всемирная ночь тротуарной астрономии проводится каждый год 21 марта. Иркутский планетарий каждый год устраивает масштабные акции. Телескопы выставляются в городах, поселках и селах. И каждый желающий может подойти и посмотреть на небесные светила.

В это воскресенье во многих городах области также выставили телескопы. Но жители города Усть-Кута не смогли увидеть Луну. Местная администрация запретила мероприятие.

«К сожалению, выпал из карты наблюдений Усть-Кут. Впервые за всю историю Всемирной тротуарки (а она уже 15-ая по счету) мероприятие сначала отменили, потом согласовали, а потом снова отменили. Мы глубоко опечалены и раздосадованы таким решением», — сообщила на своей станице в Facebook пресс-секретарь планетария.