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Жителям Усть-Кута запретили смотреть на Луну

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Роскосмоса

Жители города Усть-Кута в Иркутской области в ночь на воскресенье не смогли увидеть луну в телескоп. Администрация запретила собираться и смотреть на спутник Земли.

Всемирная ночь тротуарной астрономии проводится каждый год 21 марта. Иркутский планетарий каждый год устраивает масштабные акции. Телескопы выставляются в городах, поселках и селах. И каждый желающий может подойти и посмотреть на небесные светила.

В это воскресенье во многих городах области также выставили телескопы. Но жители города Усть-Кута не смогли увидеть Луну. Местная администрация запретила мероприятие.

«К сожалению, выпал из карты наблюдений Усть-Кут. Впервые за всю историю Всемирной тротуарки (а она уже 15-ая по счету) мероприятие сначала отменили, потом согласовали, а потом снова отменили. Мы глубоко опечалены и раздосадованы таким решением», — сообщила на своей станице в Facebook пресс-секретарь планетария.

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Топ комментариев

slavaynin

гиппер звук уже,выкинь эту методичку.Буревестник в помощь.

pepelmetal

Крым российский, при чём тут граждане нэньки?

pepelmetal

Тебя его пирамидки облучили что-ли ?

Disobedient

Не не не лучшими друзьями мы уже были.))) И вообще выкинете все эти идеи о новой перезагрузке. А то...
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