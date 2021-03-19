Женщина в Иркутске передумала уезжать из проданной квартиры

Жительница Иркутска не хотела выезжать из проданной квартиры, и семья купившая недвижимость, не могла там поселиться. Женщине пришлось пригрозить принудительным выселением, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Семья в Иркутске купила квартиру в микрорайоне Синюшина гора. Но поселиться на желанных квадратных метрах они не смогли — в квартире оставалась женщина, которая наотрез отказалась выезжать.

Новые владельцы недвижимости пошли в суд и там признали их полное право на владение квартирой. Но на даму это влияния не оказало. Она продолжала жить в чужой квартире. В дело вмешались судебные приставы.

«Судебный пристав-исполнитель уведомил гражданку, что в случае неисполнения судебного решения в отношении нее будет применено принудительное выселение», — прокомментировала пресс-служба ведомства.

После этого гражданка, наконец, собрала свои вещи и съехала с квартиры добровольно. Семье удалось поселится в купленной квартире.