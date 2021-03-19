НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Женщина в Иркутске передумала уезжать из проданной квартиры

Источник:
Sibnet.ru
127 2
Фото: © Sibnet.ru

Жительница Иркутска не хотела выезжать из проданной квартиры, и семья купившая недвижимость, не могла там поселиться. Женщине пришлось пригрозить принудительным выселением, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Семья в Иркутске купила квартиру в микрорайоне Синюшина гора. Но поселиться на желанных квадратных метрах они не смогли — в квартире оставалась женщина, которая наотрез отказалась выезжать.

Новые владельцы недвижимости пошли в суд и там признали их полное право на владение квартирой. Но на даму это влияния не оказало. Она продолжала жить в чужой квартире. В дело вмешались судебные приставы.

«Судебный пристав-исполнитель уведомил гражданку, что в случае неисполнения судебного решения в отношении нее будет применено принудительное выселение», — прокомментировала пресс-служба ведомства.

После этого гражданка, наконец, собрала свои вещи и съехала с квартиры добровольно. Семье удалось поселится в купленной квартире.

Еще по теме
Кемеровская баня на крыше оказалась небезопасной
Банки ужесточили требования к заявкам на ипотеку
Набиуллина назвала регионы с потенциалом продления льготной ипотеки
Регионы сравнили по доступности ипотеки
смотреть все
Иркутск #Квадраты
О самом главном
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Картина дня
США потребовали свернуть все работы по «Северному потоку — 2»
Псаки рассказала о «толстой коже» Путина
Экзамен на водительские права изменится с 1 апреля
Социологи узнали о небывалом счастье россиян
Подробности
•
Отношения ниже нуля: чем опасна перепалка Байдена и Путина?
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
Как это работает
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
•
Пять привычек, мешающих похудеть
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Женщина передумала уезжать из проданной квартиры
Сибирь 19.03.2021 13:54
Плюсовые температуры ожидаются в выходные в Новосибирске
Сибирь 19.03.2021 13:16
Депутата в Приангарье обвинили в нападении на полицейских
Сибирь 19.03.2021 13:10
Загадочные отверстия появились во льду Байкала
Сибирь 19.03.2021 11:57
Самое популярное
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
3174
Китай ответил на претензии Украины по поводу Крыма
2995
Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев пришел в Instagram
2713
Британию встревожил результат прямого военного конфликта с Россией
2642
Обсуждение (2)
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Toosh

Скажите мне пожалуйста, где эта Россия находится!? Ну, в которой все счастливы, просто я походу нахожусь...

лачинов

Какой молодец однако. Не сколько не приврав сохранил привычный для американской публики стереотип русского...

slavaynin

так у гигемона уровень моска ребёнка)

pepelmetal

сша сами не могут нормальную вакцину сделать, остаётся только всеми способами дискредитировать Спутник...
Sibnet.Ru