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Красноярские ученые создали набор для диагностики острых лейкозов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © КРИТБИ

Ученые Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета создали набор для диагностики острых лейкозов (рак крови), определяющий до 18 мутаций в стволовых клетках крови, сообщает пресс-служба КРИТБИ.

«Мы надеемся, что в следующем году наши наборы получат регистрационное удостоверение, допускающее их официальное использование в медицинской практике», – рассказал старший научный сотрудник группы экспериментальной и клинической гематологии ФИЦ КНЦ СО РАН Игорь Ольховский.

«Благодаря оперативно выполненному анализу врач-гематолог получает полную оценку генетического портрета опухолевой клетки. Поэтому не нужно отправлять пробы в федеральные центры и ждать результатов. Диагноз подтверждается в первые же дни, что позволяет быстро назначить курс лечения. Для больного с острым лейкозом это особенно важно, ведь для эффективного лечения рака крови нужно вовремя обнаружить болезнь», — сказала магистрант Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Ксения Табакова.

Технология позволяет выявить онкогенные РНК-маркеры опухолевых клеток в течение двух-трех часов. Метод диагностики успешно используется при лечении онкобольных взрослых и детей на базе краевых клинических больниц. Всем пациентам с подозрением на лейкоз уже на первом диагностическом этапе бесплатно выполняется разработанный высокотехнологичный анализ.

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Toosh

Скажите мне пожалуйста, где эта Россия находится!? Ну, в которой все счастливы, просто я походу нахожусь...

лачинов

Какой молодец однако. Не сколько не приврав сохранил привычный для американской публики стереотип русского...

slavaynin

так у гигемона уровень моска ребёнка)

pepelmetal

сша сами не могут нормальную вакцину сделать, остаётся только всеми способами дискредитировать Спутник...
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