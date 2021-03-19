Красноярские ученые создали набор для диагностики острых лейкозов

Ученые Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета создали набор для диагностики острых лейкозов (рак крови), определяющий до 18 мутаций в стволовых клетках крови, сообщает пресс-служба КРИТБИ.

«Мы надеемся, что в следующем году наши наборы получат регистрационное удостоверение, допускающее их официальное использование в медицинской практике», – рассказал старший научный сотрудник группы экспериментальной и клинической гематологии ФИЦ КНЦ СО РАН Игорь Ольховский.

«Благодаря оперативно выполненному анализу врач-гематолог получает полную оценку генетического портрета опухолевой клетки. Поэтому не нужно отправлять пробы в федеральные центры и ждать результатов. Диагноз подтверждается в первые же дни, что позволяет быстро назначить курс лечения. Для больного с острым лейкозом это особенно важно, ведь для эффективного лечения рака крови нужно вовремя обнаружить болезнь», — сказала магистрант Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Ксения Табакова.

Технология позволяет выявить онкогенные РНК-маркеры опухолевых клеток в течение двух-трех часов. Метод диагностики успешно используется при лечении онкобольных взрослых и детей на базе краевых клинических больниц. Всем пациентам с подозрением на лейкоз уже на первом диагностическом этапе бесплатно выполняется разработанный высокотехнологичный анализ.