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Создан противоречащий законам физики материал

Источник:
IE
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Созданный канадскими физиками двухмерный наноматериал полукарбид вольфрама утолщается, если его растягивать. При этом все известные науке материалы при растяжении становятся тоньше.

Исследователи не только наблюдали у полукарбида вольфрама отрицательный коэффициент деформации, но также подсчитали, что данный материал в ходе воздействия расширяется на рекордные 40%.

Традиционными методами получить этот наноматериал ученые не смогли, однако им помогло использование четвертого агрегатного состояния вещества — плазмы. Чтобы создать ионизированный газ, им пришлось разработать уникальную аппаратуру.

Полученные листы полукарбида вольфрама обладают огромным потенциалом. На самом базовом уровне они могут служить эффективными тензометрами, измеряющими деформацию промышленных объектов, от аэрокосмической отрасли до водопроводов и канализации.

Кроме этого, уникальные свойства открытого материала пригодятся в производстве режущих инструментов, носимой электроники и ювелирных украшений.

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